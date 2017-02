Emiliano: ricostruire centrosinistra modello Ulivo ma senza nostalgie

(Agenzia VISTA) Rimini, 18 febbraio 2017 E' cominciato il congresso nazionale fondativo di Sinistra Italiana, che durera' due giorni e si concludera' con l'elezione del segretario nazionale. Tra i primi ad intervenire uno dei rappresentati principali del partito, Nicola Fratoianni, presente anche Nichi Vendola. Il congresso entra nel vivo con l'arrivo di Artuto Scotto e Michele Emiliano, ampiamente fischiati dalla platea. Scotto e' stato interrotto per vari minuti durante il suo intervento dal palco e non e' stato facile ristabilire la calma. In platea presenta anche Laura Boldrini che si e' accomodata tra Vendola e Fratoianni.