(Agenzia Vista) Bari, 15 settembre 2019 Emiliano (Pres. Regione Puglia): "Risolvere questione meridionale per uscire dalla crisi economica" "Risolvere questione meridionale per uscire dalla crisi economica". Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenuto a margine della conferenza stampa 'Sud Europa, una prospettiva per l’Italia', tenutasi presso la Fiera del Levante. /courtesy Regione Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev