Emirati Arabi, la corsa di cammelli più famosa al mondo

Abu Dhabi (askanews) - La corsa di cammelli è il momento più atteso del Sultan Bin Zayed Heritage Festival 2018, il festival negli Emirati Arabi che per due settimane celebra gli antenati che hanno lottato per tramandare il patrimonio indigeno, la tradizione, la cultura e la storia nazionale.L'evento, che richiama ogni anno migliaia di turisti e spettatori si tiene ad Al-Ain, alla periferia di Abu Dhabi. Sono previste gare di bellezza e di velocità per cammelli, prove di equitazione e tutta una serie di attività di promozione dei beni culturali degli Emirati.