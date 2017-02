Emirati arabi uniti difendono Trump: decreto non è contro Islam

Abu Dhabi (askanews) - Le restrizioni imposte dal presidente americano Trump sull'immigrazione negli Stati Uniti non sono un attacco nei confronti dell'Islam. A dirlo è il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, uno dei Paesi a maggioranza musulmana esclusi dall'ordine esecutivo di Trump che vieta l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di Iran, Iraq, Libia, Sudan, Siria, Yemen, Somalia."Dobbiamo rispettare tutte le dichiarazioni fatte da altri paesi e questa non è contro una religione particolare. La maggioranza dei musulmani e dei paesi musulmani non sono inclusi nell'embargo che sarà comunque rivisto fra 3 mesi" ha detto durante una conferenza stampa ad Abu Dhabi a cui partecipava anche il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, aggiungendo che "Gli Stati hanno il diritto di prendere decisioni sovrane, Gli Stati Uniti hanno preso la loro decisione".Il controverso decreto di Trump ha scatenato proteste in tutti gli Stati Uniti anche per la selezione dei Paesi considerati pericolosi, in cui non sono stati inclusi quelli da cui arrivavano i responsabili di diversi attentati in Occidente. Sui 19 autori degli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti ad esempio 15 venivano dall'Arabia Saudita, due dagli Emirati arabi, uno dal Libano e uno dall'Egitto.Eppure nel decreto non è incluso nessuno di questi paesi, e soprattuto nessuno Stato musulmano in cui Trump ha interessi commerciali, come hanno sottolineato diversi media americani: fra questi Arabia Saudita, Libano, Turchia, Indonesia, Egitto e Emirati Arabi Uniti appunto, dove le aziende di Trump hanno investito in costruzioni immobiliari, strutture termali e campi da golf.