(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2017 Energie, Gentiloni: con Sen 175mld di investimenti per sostenibilita' ''Non dobbiamo mai perdere di vista, il fatto che la Strategia energetica nazionale, è una scommessa importante per la nostra economia. La Sen si porta dietro investimenti per 175 miliardi, di cui 30 per reti e infrastrutture di gas, 35 mld per le rinnovabili, 110 per l'efficienza energetica''. Queste le parole del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante il suo intervento al convegno Enel dal titolo ''l'Italia e le energie rinnovabili''. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev