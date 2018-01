(Agenzia Vista) Napoli, 06 gennaio 2018 Epifania a Napoli, festa con de Magistris e Vigili del Fuoco a piazza del Plebiscito, lo speciale Giochi, divertimento e caramelle, questa l'Epifania napoletana a piazza del Plebiscito. Una festa animata dai Vigili del Fuoco che hanno creato dei percorsi a ostacoli, giochi di societa' e intrattenimento anche per i piu' piccoli, per poi, infine, regalare caramelle a tutti, dall'alto della gru. Anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha partecipato alla festa, ''Tanti eventi in questa piazza - ha affermato de Magistris - e soprattutto tantissima partecipazione e solidarieta''. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev