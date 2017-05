Erdogan da Putin, focus sulla crisi siriana

Roma, (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato ricevuto dall'omologo russo Vladimir Putin a Sochi.I due leader si sono incontrati per discutere dei rapporti bilaterali e dei problemi internazionali più scottanti, come la crisi siriana. Da parte sua Putin si è congratulato con Erdogan per il risultato ottenuto al referendum costituzionale. "La questione più importante di cui discuteremo è la Siria - aveva detto il 'sultano' prima di partire per Sochi - abbiamo una cooperazione importante e abbiamo fatto tanti passi avanti insieme".