(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2018 Erdogan gela giornalista francese per una domanda sulla Siria si informi meglio Nel corso di una conferenza congiunta tra il Presidente Francese Macron e il leader Turco Erdogan, il presidente della Turchia ha risposto stizzito a un giornalista francese che gli chiedeva conto della voce non confermata del rifornimento di armi per mano della Turchia alla Siria. Erdogan ha gelato il giornalista rispondendogli di informarsi meglio, in tutto ciò al fianco di Erdogan è possibile notare l'imbarazzo di Macron che scioglie la tensione facendo ridere la platea appena prima di iniziare a rispondere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev