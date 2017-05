Eric Jozsef: Brigitte? Rivela la grande determinazione di Macron

Roma, (askanews) - "Per quanto riguarda Brigitte la cosa interessante, io lo vedo anche dal punto di vista del confronto tra Italia e Francia, c'è uno stupore e un interrogarsi su questo rapporto tra un uomo di 39 anni e sua moglie che ha 24 anni in più. In Francia non c'è questo atteggiamento. L'atteggiamento esiste, però molto meno forte": ad affermarlo Eric Jozsef, corrispondente di Libération in Italia, a margine di un dibattito del ciclo "Sul Divano Verde" che si è svolto al Goethe Institut a Roma."Quello che si sottolinea di più - ha aggiunto il giornalista francese - è che è rivelatore della personalità di Macron, che Macron si è innamorato di questa donna quando era giovane, è stato scartato dalla famiglia, che lo ha mandato a Parigi, che non apprezzava molto questa relazione e lui ha detto 'tornerò e la sposerò'. Dunque un grande tratto di determinazione e trasgressione".