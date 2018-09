(Agenzia Vista) Napoli, 17 settembre 2018 Esplosione in appartamento ai Quartieri Spagnoli di Napoli, muore donna, feriti i figli, immagini Un'esplosione si è verificata poco dopo le 11.30 in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli. È scoppiata una bombola di gas in una casa all’ultimo piano dell’edificio al civico 6. Sul posto la polizia di Stato e i figili del fuoco; morta una donna di 66 anni, feriti i due figli, tra cui quello che ha fatto scoppiare bombola. Altrimndinews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it