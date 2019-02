(Agenzia Vista) Liguria, 25 febbraio 2019 "Pisapia capolista? Perché no. Sarà sfida tra progressisti e Lega di Salvini". Cosi' l'ex premier Paolo Gentiloni ha commentato le dichiarazioni di Carlo Calenda sulla possibilità di candidare l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, alle Elezioni europee come capolista. L'ex premier ha parlato in occasione della presentazione a Genova del suo libro "La sfida impopulista" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev