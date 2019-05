Europee, in Grecia Tsipras perde e convoca elezioni per giugno

Atene, 27 mag. (askanews) - In Grecia batosta alle elezioni europee per il partito di sinistra Syriza del premier Alexis Tsipras, meno del 24% contro oltre il 33% per il principale partito di opposizione, i conservatori di Nuova Democrazia che vincono anche alle elezioni amministrative.In Tv Tsipras ha annunciato dopo i risultati che dopo il ballottaggio delle amministrative il 2 giugno, chiederà al presidente di convocare le elezioni politiche. Una possibile data per il ritorno alle urne è il 30 giugno.