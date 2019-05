Europee, Meloni: ora Lega e Fdi sono una maggioranza alternativa

Roma, 27 mag. (askanews) - Queste elezioni dicono che "adesso la Lega e Fratelli d'Italia rappresentano una maggioranza alternativa". Giorgia Meloni ha commentato così l'esito del voto che fa ampiamente superare a Fdi la soglia per debuttare all'Europarlamento nel gruppo dei Conservatori e ha chiamato Matteo Salvini a porre fine all'alleanza di governo con il M5s."Grazie agli italiani per questo risultato straordinario, Fdi raggiunge il secondo miglior dato per crescita dopo la Lega, siamo cresciuti del 50% rispetto alle politiche e non era scontato. Ci dicevano che con una crescita della Lega noi saremmo scomparsi, invece non è così: gli italiani hanno raccontato una cosa ben diversa"."L'altra grande questione che balza agli occhi è che c'è un'alternativa possibile per il governo: la Lega e Fdi rappresentano una maggioranza alternativa, questo è il segnale dato dagli italiani. Chiaramente spetterà a ciascuno degli attori in campo decidere se seguire le indicazioni date dagli italiani o no".