Europee, Polonia: vince Pis, Coalizione europea seconda a 5 punti

Varsavia, 27 mag. (askanews) - In Polonia, il partito conservatore al governo Diritto e Giustizia (PiS) ha vinto le europee con oltre il 43% dei voti; si dice soddisfatto il presidente del partito Jaroslaw Kaczynski ammettendo però che lo scarto con l'opposizione richiede un duro lavoro per le elezioni politiche del prossimo ottobre: "Siamo la garanzia della sovranità, dell'indipendenza, del cammino verso l'alto della Polonia".Il partito di Kaczynski infatti è tallonato dalla Coalizione europea Ke, al 38%. La coalizione è composta dai centristi di Piattaforma civica (Po), dal Partito popolare polacco, l'Alleanza della sinistra democratica e i Verdi.Grzegorz Schetyna, leader dell'opposizione, ha accolto i risultati con entusiasmo promettendo che è solo l'inizio verso le politiche di ottobre: "Questo è solo l'inizio, siamo sempre più vicini alla vittoria elettorale e vi prometto l'unione di tutto il fronte dell'opposizione. In ottobre vinceremo, è il nostro obbiettivo e la nostra promessa".