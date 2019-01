Europee, Salvini: penso a patto in 10 punti su modello italiano

Varsavia (askanews) - Per le elezioni europee "ho proposto un contratto, anzi un patto per l'Europa, sul modello italiano, in dieci punti fondamentali, da condividere con gli alleati europei". Lo ha detto Matteo Salvini, in conferenza stampa da Varsavia, spiegando la strategia in vista del voto europeo. "Questo consentirebbe di superare anche le differenze partitiche, geografiche, di tradizioni culturale. Un patto - ha spiegato - come quello dell'Italia dove governano due movimenti differenti sulla base di impegni precisi. Dieci punti su cui italiani, polacchi, olandesi, spagnoli, danesi decideranno se essere d'accordo o no". "Ci lavoreremo nei prossimi giorni", ha annunciato il vicepremier.