(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2018 Evacuazione medica a bordo della Mare Jonio, l'elisoccorso salva un uomo in gravi condizioni Conclusa l’evacuazione medica, verso Malta, di un naufrago in stato di incoscienza. A bordo del peschereccio rimangono 11 persone, tra cui 2 minori, con evidenti segni di torture. Nave Mare Jonio/Mediterranea chiede per loro un porto sicuro di sbarco al più presto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it