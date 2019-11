(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2019 Ex Ilva, Paragone: "O la nazionalizziamo o Europa ci venga in contro" Così il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone in un video postato su Facebook commentando la vicenda ArcelorMittal. Fonte: Facebook/Gianluigi Paragone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev