Ex Ilva, Patuanelli: “Condizione necessaria rispetto piano industriale e azienda non lo sta facendo”

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2019 “L’azienda ha dichiarato che tutto è legato allo scudo. Questa cosa ci ha lasciato molto perplessi perché dal 12 settembre dichiara che ci sono 12mila esuberi necessari per un problema strutturale dell’impianto che non potrà mai più produrre 4milioni di tonnellate. Credo che l’azienda deve mettersi d’accordo con se stessa. Per noi Mittal deve rispettare l’impegno preso con il piano industriale di 6milioni di tonnellate che consente di garantire l’impatto ambientale. La condizione necessaria è che ci sia il rispetto del piano industriale”, così il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a margine dell’incontro con i sindacati. agenziavista.it