(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2019 Ex Ilva, Puglisi (Sottosegr. Lavoro): “Governo compatto nel salvaguardarla” “Il Governo è unito e compatto, assieme al Presidente Conte, sulla questione ArcelorMittal. L’intento è di salvaguardare l’Ilva e per far sì che nostro Paese resti uno dei grandi player del mercato dell’acciaio”, così il Sottosegretario del Lavoro, Francesca Puglisi, a margine della presentazione del rapporto della Commissione europea “Employment and social Developments in Europe”, organizzata da INAPP e ADEPP. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev