(Agenzia Vista) Newcastel (Australia), 14 febbraio 2018 Ex senza tetto regala rose a San Valentino per la felicita' della gente, succede in Australia Cameron e' il nome dell'uomo presente nel video. Lui e' un ex senza tetto che ha sofferto di depressione e problemi psichici. Da poco e' riuscito a trovare una lavoro e per la gioia ha deciso di comprare 100 rose da regalare alle persone in strada per donare felicita. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev