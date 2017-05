Faccia a faccia tra Macron e Trump al vertice Nato in Belgio

Bruxelles (askanews) - Primo faccia a faccia, al summit Nato di Bruxelles, in Belgio, tra il neo presidente francese, Emmanuel Macron e il presidente americano, Donald Trump che ha fatto i complimenti al capo di Stato francese per la "campagna elettorale incredibile" e "la vittoria eccezionale.Trump ha accolto Macron all'ambasciata statunitense aBruxelles dove i due si trovano per il vertice dell'Alleanza atlantica."Abbiamo molto di cui discutere, incluso il terrorismo.Congratulazioni. Grande lavoro" ha detto Trump a Macron. Ilpresidente francese ha risposto affermando di essere "moltofelice" dell'incontro con Trump. "Abbiamo un'agenda molto ampiadi cui discutere: la lotta contro il terrorismo, l'economia, ilclima e l'energia".Macron ha chiesto all'Amministrazione americana di "non adottaredecisioni precipitose" in merito all'accordo sul clima di Parigi."Rispetto il fatto che abbia deciso di rimettere in discussione gli accordi di Parigi, ma il mio auspicio è che non vi sia alcuna decisione affrettata sulla questione da parte degli Stati Uniti - ha spiegato Macron - ho ricordato a Trump l'importanza di questo accordo per noi e per la comunità internazionale: la nostra responsabilità collettiva è mantenere il carattere mondiale di un'intesa prima nel suo genere".