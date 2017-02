Fake news Gambaro (Ala): tutelare i diritti delle persone

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2017 "Non vogliamo mettere un bavaglio al web e non vogliamo mettere sceriffi, ma normare quello che e' diffuso e non ha regole". Cosi' la senatrice Adele Gambaro (Ala-Sc) alla presentazione del ddl contro la diffusione delle fake news su Internet al Senato. "Vogliamo combattere la diffusione delle fake news- spiega Gambaro- difendendo la differenza tra le bufale intese come satira e le notizie false che arrecano danni seri. Vogliamo garantire la trasparenza sul web e incentivare la alfabetizzazione mediatica attraverso la formazione dei giovani. Si tratta di una battaglia di civilta': il nostro testo e' il solo l'inizio di una discussione che speriamo sia molto ampia. Puntiamo alla raccolta di un numero di firme piu' alto possibile da tutti gruppi".