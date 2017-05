Falcone Borsellino, De Magistris: senza verita' non c'e' democrazia

(Agenzia Vista) Napoli, 23 maggio 2017 In occasione del 25 esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, il Comune di Napoli ha voluto ricordare i due magistrati, Falcone e Borsellino, in un incontro tra le istituzioni e gli studenti di scuole elementari e medie. ''Un Paese senza verita' e' una democrazia che non si e' compiuta - ha affermato il sindaco de Magistris - alle nuove generazioni il compito di portare a termine quella rivoluzione culturale che Borsellino predicava''. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev