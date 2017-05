(Agenzia Vista) Firenze, 23 maggio 2017 Due ponti sono stati intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono le diramazioni del ponte di Varlungo che arrivano in citta' da via Generale Dalla Chiesa e via Enrico De Nicola. Alla cerimonia di intitolazione a Varlungo sono intervenuti il sindaco Dario Nardella e l'assessore alla Toponomastica Andrea Vannucci. courtesy_Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev