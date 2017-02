'Famo sto stadio' il cartello del deputato Pd Miccoli durante audizione ass. urbanistica Berdini

L'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, in audizione alla Camera presso la commissione di inchiesta sulle Condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle citta' e delle loro periferie: "Siamo in overbooking" per quanto riguarda "i servizi primari, quelli che servono per la socializzazione delle persone, che sono in gran parte tutti realizzati. Faccio l'esempio di Ostia, che e' il triangolo delle Bermuda ancora in mano alla malavita. Ci sono strade larghissime, scuole, centri sociali, parchi piccoli e tenuti male, ma c'e' degrado perche' manca la citta'. Concretamente, una citta' di 100mila abitanti come Ostia, perche' mai non dovrebbe avere una tranvia? Se iniziassimo a pensare di ricostruire le nostre citta' a partire dall'intervento pubblico avremmo trovato la chiave di volta" (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 07 febbraio 2017