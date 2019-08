(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2019 Fan in delirio per Tarantino e Di Caprio. Al cinema Adriano va in scena "C'era una volta Hollywood” "C'era una volta Hollywood” è l’ultimo film di Quentin Tarantino. Oggi la presentazione al al cinema 'Adriano' con il regista statunitense accompagnato dai protagonisti Leonardo Di Caprio e Margot Robbie. Una grossa folla ad aspettare le star, anche sotto la pioggia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev