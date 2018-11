(Agenzia Vista) Palermo, 04 novembre 2018 Fango e devastazione le immagini della villa a Casteldaccia dopo la tragedia Le immagini della villa travolta dall'ondata del fiume Milicia, che ieri sera ha spazzato via la vita di ben nove persone fra cui due bambini di 1 e 3 anni. Le vittime appartengono quasi tutte alla famiglia Giordano. La tragedia si è consumata in contrada Cavallarello dopo che un violento nubifragio ha colpito il Palermitano, trasformando le strade in fiumi./ courtesy TGS -GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev