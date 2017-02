Fassino alla minoranza Pd: restate, ce lo chiede la nostra gente

Roma, (askanews) - L'ex sindaco di Torino Piero Fassino - nel corso del suo intervento alla Direzione nazionale del Partito democratico - ha invitato i dirigenti della minoranza Pd a rimanere, perché "ce lo chiede la nostra gente"."A partire da lì c'è tutta la legittimazione per una minoranza di stare dentro al partito, mettendosi in sintonia con una domanda che viene dal nostro popolo, dal nostro mondo e dalla società italiana, c'è piena legittimità per una minoranza, che pure sia criticissima nei confronti di chi guida il partito di stare dentro il partito - ha detto, lanciando poi l'appello - Chiedo a questi dirigenti di stare nel partito non perché glielo chiede Renzi, ma di stare nel partito perché lo chiede il popolo nostro, ce lo chiede la nostra gente, ce lo chiedono milioni di persone che vogliono che questo partito democratico non si divida e continui ad essere una speranza per questo paese".