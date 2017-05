Fatima si prepara ad accogliere papa Francesco sabato 13 maggio

Fatima (askanews) - Preparativi in corso a Fatima, in Portogallo, per la visita di due giorni di Papa Francesco, prevista per venerdì 12 e sabato 13 maggio 2017, in occasione delle celebrazioni per il centenario delle apparizioni della Vergine Maria ai 3 pastorelli e la canonizzazione di due dei tre fratelli, Jacinta e Francisco Marto. Per Lucia, la terza sorella, monaca di clausura morta nel 2005, il processo di canonizzazione è ancora in corso.Il Pontefice verrà accolto al santuario di Fatima, tra gli altri, da un sacerdote ultracentenario, il prete più anziano del Portogallo (104 anni), che era vivo al tempo delle apparizioni.Le visioni del 1917 sono legate a stretto giro con la rivelazione dei tre "segreti di Fatima" che riguarderebbero il futuro della Chiesa e della stessa umanità e il cui reale contenuto, a distanza di un secolo, nonostante diverse rivelazioni da parte dei pontefici che si sono succeduti sul soglio di Pietro, rimane ancora avvolto nel mistero.