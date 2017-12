(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2017 05-12-17 Fazio (Roma) non pensiamo agli ottavi, ora c'e' la partita di domenica Grazie a un gol di Diego Perotti la Roma supera il Qarabag per 1 - 0 guadagnandosi l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. La formazione capitolina, prima nel girone, attenderà nelle prossime settimane l'avversaria per il turno successivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev