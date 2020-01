(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 gennaio 2020 Fca-Psa, Bardi: "Non temo ripercussioni su Melfi" "A Melfi la ricerca porterà lavoro, con uno sviluppo anche dell'indotto. Anche la fusione la vediamo in termini positivi” la Regione non teme una chiusura dell'impianto di Melfi in conseguenza della fusione con Psa. Perché "portare la ricerca a Melfi ha risolto delle problematiche nel settore, per cui la cassa integrazione che era alle porte ha trovato la possibilità di essere sospesa proprio per questo grande investimento: Fca ha investito 95 mln”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell’incontro, alla sede di Bruxelles del Parlamento Ue, con l'eurodeputato e vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev