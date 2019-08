FdI da Conte: useremo ogni strumento per fare opposizione

Milano, 30 ago. (askanews) - Fratelli d'Italia, da Conte con una delegazione senza Giorgia Meloni, ha confermato al presidente incaricato la volontà di stare all'opposizione del nuovo governo ma anche quella di convocare una manifestazione di piazza nel giorno dell'eventuale voto di fiducia perché, ha spiegato il capogruppo in Senato Luca Cipriani al termine dell'incontro a cui ha partecipato anche il vice capogruppo alla Camera Tommaso Foti, "utilizzeremo tutti gli strumenti che la Costituzione ci consente per fare opposizione in Parlamento ma anche nella piazza, perché mobilitare le persone è un strumento di democrazia cui non intendiamo rinunciare".