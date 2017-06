(Agenzia Vista) Torino, 03 giugno 2017 Tifosi sconvolti in piazza San Carlo per un falso allarme bomba durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League. "Abbiamo rischiato di morire", afferma un ragazzo, "a causa dell'onda d'urto della folla" Qualcuno ha visto persone investite da un mezzo, auto o moto, qualcun altro riferisce botto con successiva ondata di gas. L'ipotesi più probabile rimane per ora lo scoppio di bombe carta Courtesy Rete7