Festa allo Zoo di Lima per tre tigrotti del Bengala, uno è bianco

Roma, 30 ago. (askanews) - Festa allo Zoo di Lima, in Perù, dove sono nati tre tigrotti del Bengala, di cui uno bianco, specie considerata a rischio estinzione.I piccoli sono nati lo scorso 5 luglio dai genitori Naisha e Kumar, una tigre gialla e una bianca. Il giardino zoologico ha lanciato una campagna sui social per dargli un nome, ma il sindaco di Lima, Jorge Munoz, ha proposto di chiamare il cucciolo bianco come la capitale peruviana.I tre stanno bene e pesano tra i 5 e 6 chili, al momento vengono tenuti in un'area isolata e protetta e non sono ancora stati mostrati al pubblico.