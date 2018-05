Festa del lavoro, a Napoli sindacati in piazza. Sgambati (UIL): "Primo maggio di festa e di lotta"

(Agenzia Vista) Napoli, 01 maggio 2018 Festa del lavoro, a Napoli sindacati in piazza. Sgambati (UIL): "1 maggio di festa e di lotta" Le sigle sindacali di Cgil, Cisl e UIL sono scese in piazza del Gesù in occasione della celebrazione della Festa del 1 maggio. "Un Primo Maggio di festa e di lotta. Chiediamo l'abbattimento della fiscalità sul lavoro e una nuova riforma delle pensioni". Queste le parole di Giovanni Sgambati, segretario regionale Uil, che ha concluso gli interventi dal palco. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev