(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2018 Festa della Liberazione, il corteo Anpi a Roma, in piazza anche i palestinesi, lo speciale Si è svolto a Roma il tradizionale corteo organizzato dall'Anpi in occasione del 73esimo anniversario dalla liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. Quest'anno, accanto ai tanti manifestanti sono scesi in piazza anche gli esponenti della comunità palestinese con le loro bandiere, evento che ha reso protagonista il corteo della polemica con la comunità ebraica che ha deciso di non aderire e celebrare i festeggiamenti presso il museo storico della Liberazione. Tra i tanti attivisti erano presenti anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente del Lazio Nicola Zingaretti, il segretario reggente del Pd Maurizio Martina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev