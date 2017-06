Festa della Repubblica, Fanfara Brigata Alpina Taurinense suona in stazione di Torino

(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 02 giugno 2017 In occasione della festa della Repubblica, alla stazione di Torino Porta Susa, si è esibita la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. L’iniziativa, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con il Ministero della Difesa e il Gruppo Ferrovie dello Stato, ha voluto commemorare la Festa della Repubblica proprio in quei luoghi, come i grandi scali ferroviari, che per importanza logistica svolsero un ruolo fondamentale nella gigantesca opera di ricostruzione, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Courtesy Rete 7