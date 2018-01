(Agenzia Vista) Pisa, 06 gennaio 2018 Festa dell'Epifania a Pisa, la befana arriva in quad e viene fermata dai vigili La befana e' arrivata anche alla Marina di Pisa, dove in tanti si sono radunati per il consueto bagno dell'Epifania. La befana e' arrivata a bordo di un quod ed e' stata fermata dalla Polizia Municipale, ma era solo una trovata di intrattenimento. courtesy_Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev