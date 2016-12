Tokyo (askanews) - Giappone in festa per gli 83 anni dell'imperatore. In migliaia i cittadini di Tokyo si sono radunati nei pressi del palazzo imperiale per celebrare il compleanno di Akihito.L'imperatore, che potrebbe presto abdicare, proprio per l'età avanzata, ha letto un breve messaggio per augurare ai sudditi un buon anno nuovo.