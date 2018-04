(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2018 "Senza valori democratici non c'è futuro. Riteniamo che Milano sia il posto piu giusto per dare vita a questa missione: accoglienza, apertura e democrazia. Il Comune farà la sua parte. Questa è la Milano a cui il paese deve guardare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della manifestazione del 25 aprile in piazza Duomo _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev