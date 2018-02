(Agenzia Vista) Sanremo, 12 febbraio 2018 Giornata di saluti anche per il gruppo The Kolors, il trio napoletano, terminata la 68esima edizione del Festival di Sanremo ha lasciato la città accompagnato dal saluto dei fan che si sono letteralmente scatenati per vedere i loro idoli. Il video è stato pubblicato dal profilo Instagram del cantante Antonio Stash Fiordispino. Courtesy Instagram thekolors_stash Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev