(Agenzia Vista) Sanremo, 12 febbraio 2018 Giornata di saluti anche per il gruppo Lo Stato Sociale. Il quintetto bolognese ha lasciato Sanremo per iniziare ora il tour degli instore in giro per l'Italia. Al saluto i ragazzi hanno cominciato a cantare in coro "è finita la scuola!" all'interno della loro macchina. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram del gruppo bolognese. Courtesy Instagram lostatosociale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev