Festival blindato, prova metal detector davanti a Teatro Ariston e nuovi varchi in costruzione

(Agenzia Vista) Liguria, 05 febbraio 2018 Allargamento della "zona rossa", videosorveglianza con 327 telecamere (erano 282 lo scorso anno) collegate alla sala operativa del commissariato; doppie transenne nell'area del red carpet e dell'Ariston che avranno gli accessi controllati con metal detector e servizi di controllo video. E' un Festival di Sanremo blindato. Ogni giorno, per 24 ore, la città sarà presidiata da 250 agenti e militari in divisa e in borghese. Varco per controlli in costruzione in via Matteotti e test del metal detector davanti al Teatro Ariston _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev