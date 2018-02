(Agenzia Vista) Sanremo, 04 febbraio 2018 Festival di Sanremo folla di curiosi in attesa davanti al teatro Ariston In attesa che il Festival di Sanremo inizi il prossimo 6 febbraio con la prima di cinque serate, non manca la folla di curiosi fuori dal Teatro Ariston sperando di vedere i protagonisti della kermesse canora impegnati con le prove dello spettacolo _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev