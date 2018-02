Festival, Ermal Meta ai giornalisti: Nessuna rivalsa contro di voi, solo felicita'

(Agenzia Vista) Liguria, 11 febbraio 2018 "Nessuna rivalsa, solo tanta felicità" per Ermal Meta e Fabrizio Moro, che hanno vinto a Sanremo dopo i sospetti di autoplagio per il brano Non mi avete fatto niente. "Ci siamo sentiti feriti e attaccati ingiustamente - ammette Meta - ma in questo momento non c'è rancore. E' andato tutto al suo posto". "C'è talmente tanta gioia - gli fa eco Moro - che non c'è spazio per altro. Personalmente sono così abituato a superare gli ostacoli e a trasformarli in energia positiva che quello che è successo mi ha dato la forza per interpretazioni migliori" _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev