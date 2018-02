Festival, Fasulo (v.dir. Rai1): Baudo tra ospiti mercoledi, senza di lui faremmo altro mestiere

(Agenzia Vista) Liguria, 06 febbraio 2018 Saranno Il Volo, Biagio Antonacci, Sting con Shaggy, Franca Leosini, Pippo Baudo e il Mago Forrest gli ospiti del Festival di Sanremo mercoledi sera. Il trio de Il Volo torna all'Ariston dopo la vittoria del 2015 e insieme a Claudio Baglioni tributera' un omaggio a Sergio Endrigo con il brano "Canzone per te" per poi eseguire con lo stesso direttore artistico del Festival "La vita e' adesso", che e' un brano di Baglioni. A sua volta Biagio Antonacci cantera' con Baglioni "Mille giorni di te e di me", mentre Sting e Shaggy canteranno il loro brano "Don't Make Me Wait", con cui stanno sostenendo la campagna a favore di un ospedale, e poi il cantautore britannico rendera' omaggio alla musica italiana con "Muoio per te" di Zucchero. Quanto a Franca Leosini, volto di Rai3, sara' impegnata con Baglioni in una gag, cosi' l'ha presentata il vice direttore di Rai1 Claudio Fasulo. Pippo Baudo festeggera' il 50^ anniversario dal suo esordio al Festival di Sanremo: era infatti il 1968 quando, sebbene in co-conduzione, mise piede sul palcoscenico dell'Ariston _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev