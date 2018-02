Festival, Fiorello fa ascoltare nota vocale di Pausini con la Laringite, lei: una sfiga pazzesca

(Agenzia Vista) Liguria, 06 febbraio 2018 Festival Sanremo, Fiorello fa ascoltare la nota vocale di Laura Pausini con la Laringite, lei una sfiga pazzesca Rosario Fiorello si è presentato a sorpresa nella sala stampa del Festival di Sanremo e ha messo in atto un'anteprima dello show che metterà in scena questa sera. Dopo la notizia del cambio di programma per cui la cantante Laura Pausini si esibirà sabato e non lunedì a causa di una forte laringite, Fiorello ha fatto ascoltare ai giornalisti in sala la nota vocale che la cantante gli ha mandato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev