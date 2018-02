Festival, i vincitori Meta-Moro: Mercoledi abbiamo avuto gli unici attimi di tensione

(Agenzia Vista) Liguria, 11 febbraio 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro con 'Non mi avete fatto niente' vincono il 68esimo Festival di Sanremo. Al secondo posto Lo stato sociale, terza classificata Annalisa. "Questo premio è anche di Andrea Febo, l'altro autore del brano. Dedico questa vittoria a mio figlio Libero che è a casa e mi sta guardando", ha detto Moro ritirando il premio. "Io - ha commentato Meta - dedico questo premio alla mia casa discografica, la Mescal, che ha creduto in me quando nessun altro lo faceva" _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev