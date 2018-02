Festival, Lo Stato Sociale: Siamo arrivati penultimi al contrario

(Agenzia Vista) Liguria, 11 febbraio 2018 "Hai presente quando organizzi uno scherzo bello bello e poi diventa così grande che non sai come fare? E' incredibile, non avevamo nessuna velleità competitiva, però ce la siamo chiamata, perché volevamo arrivare penultimi e siamo arrivati penultimi al contrario". Così Lo Stato Sociale in conferenza stampa all'Ariston. "Paddy ha contribuito un bel po', loro si sono divertiti tantissimo e noi siamo molto contenti. Abbiamo provato a far succedere qualcosa", raccontano _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev