Festival Sanremo, Biancheri (sindaco): chiediamo a Baglioni di portare kermesse fuori dall'Ariston

(Agenzia Vista) Liguria, 05 gennaio 2018 “Ho in mente alcune idee da sottoporgli per portare il Festival anche fuori dal teatro Ariston”. Sono le parole del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, in vista dell'incontro con Claudio Baglioni, il direttore artistico del Festival della canzone 2018, prima della presentazione ufficiale alla stampa della kermesse canora. Il primo cittadino matuziano. Biancheri vorrebbe convincere Baglioni a migliorare ancora l’atmosfera festivaliera fuori dal teatro: “Ci sono moltissimi turisti che vengono a Sanremo durante la settimana dedicata allo spettacolo, che non entrano all’Ariston ma lo seguono la sera dalla tv, vivendo la città nel corso della giornata. C’è sempre più bisogno di appuntamenti nel centro e nella città vecchia per garantire intrattenimento a chi è a Sanremo" _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev